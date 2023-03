Pagelle MotoGP GP Portogallo 2023: Bagnaia parte alla grande, Marquez combina un disastro

Le pagelle della gara del Gran Premio del Portogallo 2023 di MotoGP. Pecco Bagnaia parte alla grande, lo fa nel migliore dei modi con una vittoria che bissa quella in sprint race di ieri. 37 punti in classifica, e dunque la leadership con ottimo margine sugli inseguitori per quanto riguarda il campione iridato in carica. Disastroso invece Marc Marquez, che finisce giù per un suo errore e si trascina a terra l’idolo di casa Oliveira, in quel momento in lotta per le primissime posizioni. Di seguito i voti ai protagonisti.

FRANCESCO BAGNAIA VOTO 9 Tutto perfetto per il campione del mondo in carica. La Ducati va alla grande, il piemontese guida bene e non commette errori, riuscendo ad accumulare il giusto margine su Vinales e gli altri. Non c’era miglior modo per iniziare.

MAVERICK VINALES VOTO 8.5 Grandissima gara dello spagnolo, competitivo per la vittoria senza mai scendere oltre il secondo di distacco da Bagnaia. Aprilia sugli scudi e lui fa la differenza.

MARCO BEZZECCHI VOTO 8 Che passo, che rimonta! Per alcuni giri sembra poter anche insidiare il secondo posto, ma l’italiano del VR46 è stato già fantastico a creare il vuoto nei confronti dei primi inseguitori. Podio d’oro.

JOHANN ZARCO VOTO 7.5 Quanta consistenza! Il francese fa fruttare bene la sua esperienza e per un soffio non sale sul podio, trovando però punti importanti già alla prima gara.-

ALEX MARQUEZ VOTO 7 Il fratello minore dell’otto volte campione si fa notare per il lato positivo della MotoGP, la guida. Quinto posto eccezionale, tanto passo e ottime indicazioni per il futuro.

MARC MARQUEZ VOTO 4 Disastroso errore il suo, troppa arroganza che in questa fase non può permettersi. Rovina la sua gara, viene dichiarato unfit, quella di Oliveira che poteva giocarsi la vittoria in casa, persino quella di Martin che si scansa e perde posizioni prima del ritiro. Pessimo davvero, giustifica tutto con un problema alla moto da dimostrare però.