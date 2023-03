Serie C 2022/2023, l’Entella a -2 dalla Reggiana: 2-0 alla Vis Pesaro

di Mattia Zucchiatti 11

La Virtus Entella espugna il campo della Vis Pesaro per 2-0 e si porta a due punti dalla vetta occupata dalla Reggiana. Al Benelli il match è indirizzato dopo tre minuti, quando Corbari sfrutta un cross di Meazzi per depositare in rete. La Vis Pesaro fatica a reagire e a creare occasioni. Al 76′ arriva il raddoppio e la firma è di Tascone. Terza vittoria consecutiva anche per il Cesena che si impone 1-0 con il gol di Chiarello (74′). Resta nei piani alti la Carrarese che batte 3-0 il Siena con la doppietta di Capello. Tutto facile per il Gubbio che vince 2-1 con il San Donato con i sigilli di Arena (27′) e Vasquez (59′) in risposta al gol in apertura di Ubaldi (8′). I gol di Cioffi (41′) e Catanese (80′) permettono al Pontedera di imporsi sull’Imolese per 2-0. Uno a uno tra Torres e Ancona. Apre Di Massimo (13′), risponde Saporiti (59′). Vince 3-1 la Recanatese sul Montevarchi.

Rimini-Reggiana 2-2 (45+1′ Santini, 76′ Delcarro, 83′ Djamanca, 90+2′ Guglielmotti)

Alessandria-Fiorenzuola 1-1 (9′ Lamesta, 23′ Bontempi)

Carrarese-Siena 3-0 (9′, 69′ Capello, 78′ Bozhanaj)

Cesena-Olbia 1-0 (74′ Chiarello)

Lucchese-Fermana 1-1 (55′ Panico, 83′ Spedalieri)

Pontedera-Imolese 2-0 (41′ Cioffi, 80′ Catanese)

Recanatese-Montevarchi 3-1 (48′ Kernezo, 53′ Guadagni, 78′ Carpani, 87′ Sbaffo)

San Donato-Gubbio 1-2 (8′ Ubaldi, 27′ Arena, 59′ Vasquez)

Torres-Ancona 1-1 (13′ Di Massimo, 59′ Saporiti)

Vis Pesaro-Virtus Entella 0-2 (3′ Corbari, 76′ Tascone)