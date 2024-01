Formazioni ufficiali Capo Verde-Mauritania: Coppa d’Africa 2024

di Mattia Zucchiatti 36

Le formazioni ufficiali di Capo Verde-Mauritania, match degli ottavi di finale di Coppa d’Africa 2024. Le due squadre – sorprese della manifestazione – cercano il pass per i quarti. Fischio d’inizio alle 18:00 di oggi, lunedì 29 gennaio. Ecco le scelte dei due allenatori per un match da dentro o fuori, che mette in palio un posto tra le prime otto.

Le formazioni ufficiali

Capo Verde: Dias, Lopees, Costa, Cabral, Fernandes, Alvarenga, Duarte, Mendes, Correia, Moreira, Pina

Mauritania: Babacar, Khadim, Gassama, Lamine, Moushine, Tanji, Souleymane, Koita, Ibrahima, Houeibib, Amar