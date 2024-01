Volley maschile, è Alberto Giuliani il nuovo allenatore di Modena

Modena Volley annuncia la nuova guida della squadra dopo l’esonero di coach Petrelli comunicato nella giornata di ieri. Il nuovo allenatore è Alberto Giuliani, che coordinerà la squadra emiliana nelle prossime sei partite di regular season, a cui vanno aggiunti gli eventuali playoffs. Modena è al momento ottava nella classifica generale di Superlega, con sette sconfitte nelle ultime otto partite. La presidente Giulia Gabana dichiara: “Abbiamo contattato Giuliani domenica e in poche ore abbiamo trovato l’accordo. Il nostro progetto tecnico sulla carte sembrava perfetto. Abbiamo cambiato per ritrovare un gioco migliore e serenità in campo”. Le parole di Giuliani: “E’ un onore per me allenare e aiutare Modena. Credo che il gruppo sia buono, si sta profilando un campionato sotto le aspettative, ora resta da capire perché giochiamo male”.