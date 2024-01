Salernitana, Iervolino: “Con la Roma è sempre emozionante, speriamo in un altro miracolo”

Il presidente della Salernitana Danilo Iervolino parla a Radio Mana’ Mana’ sport Roma, poco prima del match con i giallorossi: “Con la Roma è sempre una partita del cuore. C’è sempre una emozione particolare. Oggi noi viviamo una situazione difficile, abbiamo bisogno del risultato, dall’altra parte c’è una squadra che si è energizzata grazie al nuovo Mister che ha dato grande energia alla squadra. A me dispiace che sia uscito un grandissimo personaggio come Josè Mourinho dal calcio italiano, è uno tra gli allenatori più bravi. Dall’altra parte gioisco perché si danno incarichi a mister giovani ma con mentalità vincente, gli mando un grande in bocca al lupo. Questo fa bene al calcio. L’impresa è nello stesso modo difficile. Il campionato è molto competitivo non ci sono squadre cuscinetto, ogni partita è complicata. io come sempre ci credo, lancio il cuore oltre l’ostacolo, abbiamo tutti i mezzi per poterci riuscire. Quello che dico ai ragazzi è di giocare facendo vedere cosa hanno di buono. Mai giocare con la paura o indietreggiare. A Salerno quando è una tana delle tigri, il tifare dei nostri è veramente vibrante, dobbiamo fare una grande partita. Speriamo di fare un altro miracolo. Sabatini? Ad oggi stiamo ragionando sul progetto salvezza, abbiamo buoni giocatori. Abbiamo già preso giocatori importanti sicuramente negli ultimi giorni ci sarà ancora tanto da fare, 72 ore belle bollenti. Jerome Boateng? Non abbiamo ancora firmato. No però è un profilo che a me piace molto, non lo ho mai nascosto. Come il direttore Sabatini mi ha proposto il suo profilo, ho pensato magari venisse a Salerno. È uno di quei profili che vorrei. Oggi ci siamo rilassati perché c’è una legge non scritta che dice che il giorno della partita, il mercato si ferma ma è uno di quei profili che già da domani riguarderemo con interesse”.