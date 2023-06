Europei Under 21, ok a Var e Goal Line Technology dai quarti di finale

Via libera a Var e goal line technology dai quarti di finale degli Europei Under 21 2023. Dopo Italia-Francia di ieri, gara pesantemente condizionata dagli errori arbitrali, la Uefa ha dato l’ok all’introduzione della tecnologia nella rassegna continentale. Agli azzurrini manca un rigore (fallo di mano di Kalulu) e nel finale si è verificato anche un gol fantasma dopo un colpo di testa di Bellanova. Non solo: la rete del 2-1 definitivo dei francesi è stata viziata da un evidente fallo ad inizio azione su Okoli. Senza tecnologia, l’arbitro ha commesso tre errori decisivi. “Gli episodi credo abbiano inciso”, si è limitato a dire il Ct Nicolato, che però ha tagliato subito corto sulla vicenda preferendo parlare della partita.