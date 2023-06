Real Madrid, Ceballos rinnova il contratto fino al 2027

Dopo Nacho e Toni Kroos, un altro giocatore in scadenza rinnova col Real Madrid: si tratta di Dani Ceballos, che ha messo nero su bianco il prolungamento fino al 2027. Il 26enne centrocampista era arrivato ai blancos nell’estate 2017 dal Betis per 16,5 milioni di euro, trovando poco spazio fino al prestito biennale all’Arsenal, dove è finalmente esploso. Tornato a Madrid due anni fa e vittima di un grave infortunio che lo ha tenuto fuori 150 giorni, Ceballos si è poi via via guadagnato la fiducia di Carlo Ancelotti: quasi 2000 minuti per lui in campo in questa stagione, col tecnico che ha sempre speso belle parole per lui e ha spinto fortemente affinché si concretizzasse il rinnovo di contratto.