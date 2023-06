Tour de France 2023, Chris Froome out: la Israel Premier Tech non lo convoca

di Mattia Zucchiatti 53

Il quattro volte vincitore del Tour de France, Chris Froome non è tra i convocati del suo team, la Israel Premier Tech, per l’edizione 2023. Un’esclusione prevedibile, ma che fa inevitabilmente rumore e che chiude un’era: sarà infatti la prima volta dal 2011 che Froome non parteciperà alla Grande Boucle, al via sabato 1 luglio da Bilbao, nei Paesi Baschi. Dopo il grave incidente di giugno 2019 (in ricognizione durante la crono del Giro del Delfinato), Froome non è più tornato ai ai suoi livelli. Ai microfoni di GCN, il 38enne ha commentato la notizia: “Sono ovviamente deluso dalla decisione. Il Tour de France occupa un posto incredibilmente speciale nel mio cuore”. Le idee sono chiare: “Rispetto la decisione della squadra e mi prenderò del tempo prima di concentrarmi nuovamente sui prossimi obiettivi della stagione, con l’obiettivo di tornare al Tour de France nel 2024”.

“La scelta della squadra è stata difficile quest’anno, ma pensiamo di aver scelto gli otto corridori che più probabilmente raggiungeranno i nostri obiettivi”, ha dichiarato Kjell Carlström, capo della squadra. Israel PT partirà con il canadese Michael Woods come leader, insieme a Guillaume Boivin, Simon Clarke, Hugo Houle, Krists Neilands, Nick Schultz, Corbin Strong e Dylan Teuns.

La formazione completa della Israel Premier Tech: Guillaume Boivin (CAN), Simon Clarke (AUS), Hugo Houle (CAN), Krists Neilands (LAT), Nick Schultz (AUS), Corbin Strong (NZL), Dylan Teuns (BEL), Michael Woods (CAN) .