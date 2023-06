Europei Under 21 2023, quarti di finale: le squadre qualificate

Con la fase a gironi agli sgoccioli, l‘Europeo Under 21 2023 si appresta a vivere la fase ad eliminazione diretta, a partire dai quarti di finale. Le quattro vincitrici e le quattro seconde di ogni girone andranno ai quarti di finale. Niente ottavi, quindi, ma da qui in avanti si giocherà col format ad eliminazione diretta classico, con tempi supplementari e calci di rigore in caso di parità. Di seguito, ecco le squadre qualificate per i quarti di finale del torneo continentale che si sta svolgendo tra Romania e Georgia.

Le squadre qualificate ai quarti di finale degli Europei Under 21

In aggiornamento