Inter, Sky: ritardo nella firma di Thuram, approfondito il contratto e poi il via libera

Già a Milano in mattinata, Marcus Thuram, dopo aver svolto le visite mediche e aver incontrato i tifosi fuori dalla sede del Coni, doveva raggiungere Viale della Liberazione per apporre la propria firma sul contratto con il club nerazzurro. L’attaccante francese però non si è ancora presentato e secondo quanto spiega Sky Sport, il motivo risalirebbe ai propri legali che starebbero approfondendo il contratto, prima di dare il definitivo via libera e permettere così a Thuram di firmare.

AGGIORNAMENTO – Intorno alle 19.40, si è definitivamente sbloccata la situazione: Thuram è così alle firme con i nerazzurri.