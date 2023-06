Atp Eastbourne 2023: Sonego esce di scena al primo turno, Zhang vince in due set e due ore

Subito disco rosso per Lorenzo Sonego al torneo Atp di Eastbourne 2023. L’azzurro, testa di serie numero 7 del tabellone, si arrende al cinese Zhinzen Zhang col punteggio di 7-6(4) 6-3 in due ore esatte di gioco. Quanti rimpianti per il torinese nel primo set, poi nel secondo sono i dettagli a fare la differenza. Avanza così l’asiatico, oggi superiore sull’erba britannica, e sfiderà Cressy al secondo turno

Subito allarme rosso per Sonego, che subisce il break in apertura a quindici con quattro punti in fila per Zhang, che però si espone all’immediata reazione del lottatore piemontese, capace di recuperare subito nel game successivo lo svantaggio alla terza palla per il controbreak. E il set sembra prendere una bella direzione per l’azzurro quando trova un altro break alla seconda chance e ai vantaggi, portandosi avanti 4-2 e arrotondando il punteggio sul 5-2 poi al servizio. Ma da qui inizia la psicodramma di Sonego, che con un doppio fallo va sotto 0-40 nel decimo game, poi trova due punti ma non può nulla sulla terza palla break. Sonego spreca tre set point in risposta nel dodicesimo game ed è inevitabile che si arrivi al tie-break con il cinese in fiducia e capace di passare per 7-4, vincendo così il primo set.

Nel secondo set avvio agevole per entrambi al servizio, non si va ai vantaggi né ci sono palle break, anche se Sonego si porta avanti 0-30 nel settimo gioco, non riuscendo a far fruttare l’ottimo punteggio, dopo che invece si era fatto quasi recuperare nel gioco precedente venendo salvato dalla rete. Ma l’epilogo amaro è dietro l’angolo: improvviso 0-40 nell’ottavo gioco, break per il cinese, 3-5 e in un game davvero teso in cui l’asiatico fa trasparire un po’ di tensione, dovendo annullare due palle break, con un ace chiude poi la contesa. Dopo Cecchinato, perde anche Sonego.