Europei Under 21 2023, Israele in semifinale: Georgia battuta ai rigori

Israele batte la Georgia ai rigori e si qualifica alla semifinale degli Europei Under 21, dove sfiderà la vincente dell’altro quarto tra Portogallo e Inghilterra. Ritmi lenti nel corso del primo tempo. La Georgia vince la sfida del possesso palla (52%), ma è Israele a costruire le occasioni più pericolose. Al 5′ Turgeman semina il panico centralmente e riesce a portarsi davanti a Mamardashvili ma il tiro a tu per tu col portiere è impreciso e largo. Tra i migliori in campo c’è Gloukh, reduce da un gol olimpico con la nazionale maggiore. Oggi il giocatore è pericoloso sia dalla distanza (tiro parato da Mamardashvili al 32′) che in veste da uomo assist. Al 48′ il 2004 del Salisburgo pesca in area Gandelman che nell’inedita posizione di centravanti mette in mostra in realtà la sua natura di difensore: il tiro a tu per tu col portiere del Valencia non è potente, Mamardsahvili smorza sul palo e la difesa può allontanare. Nel finale la Georgia è pericolosa. Davitashvili sfonda sulla destra e scarica per Gagua che spara alto da posizione favorevole. Si va ai supplementari e ai rigori, dove sbagliano Khvadagiani e Gauga.