Boxe, Mattia Faraoni batte Ventura ai punti sul ring di Ostia

Mattia Faraoni batte Hamilton Ventura ai punti al Palafijlkam di Ostia (RM) nel suo ritorno nella boxe a due anni di distanza dall’ultima volta contro Francesco Versaci. Il pugile romano vince un incontro equilibrato contro il 39enne brasiliano, che si dimostra in ottima forma e mette in difficoltà Faraoni soprattutto nella quarta ripresa. Poi il campione del mondo ISKA di kickboxing si aggiudica le ultime due riprese. Al Palafijlkam – dove Faraoni fu costretto a ritirarsi per un malore prima del match mondiale contro Joyner – il pugile si gode un successo prezioso per il morale. “La prestazione di oggi non è stata eccellente, un po’ perché i due anni di assenza dalla boxe si sono fatti sentire. Questo palazzetto non mi evoca bei ricordi. Faccio complimenti al mio avversario che ha 39 anni come De Carolis. Lo hanno criticato, ma io sapevo che era forte. Alla seconda ripresa ho preso un colpo e nella terza e quarta non ci ho capito un cavolo”, le parole di Faraoni.