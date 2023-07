Pagelle Georgia-Israele 3-4 d.c.r.: voti e tabellino Europei Under 21 2023

Le pagelle, i voti e il tabellino di Georgia-Israele 3-4 d.c.r., primo quarto di finale degli Europei Under 21. La nazionale di Luzon si qualifica alla semifinale, dove sfiderà la vincente di Inghilterra e Portogallo. In avvio di primo tempo i padroni di casa rischiano subito grosso. Turgeman dopo 5′ penetra in area ma a tu per tu con Mamardashvili calcia a lato. La Georgia prevale nel possesso palla (52%), ma le occasioni più pericolose ce l’ha Israele che al 32′ si affida al talento più brillante della sua rosa: Gloukh lascia partire dalla distanza una rasoiata insidiosa, Mamardashvili però riesce a deviare a lato. L’estremo difensore del Valencia si ripete a tu per tu con Gandelman, che calcia e la palla viene deviata sul palo. Si va ai supplementari e ai rigori. Israele è infallibile, la Georgia è tradita dagli errori di Gagua e Khvadagiani.

GEORGIA: Mamardashvili 7; Gocholeishvili 6, Kalandadze 6, Sazonov 7, Gelashvili 6 (46′ Khvadagiani 6); Azarov 6.5, Tsitaishvili 6 (70′ Moistsrapishvili 6), Gagnidze 6 (97′ Guliashvili 5.5), Mekvabishvili 5.5; Davitashvili 6; Gagua 5.

In panchina: Kalichava, Kutaladze, Kapanadze, Guliashvili, Sigua, Khorkheli, Mamageishvili, Lominadze, Jinjolava.

Allenatore: Svanadze 6.

ISRAELE: Peretz 6; Lemkin 6, Gandelman 5.5, Cohen 6; Jaber 6 (106′ Khalaili sv), Azoulay 6 (80′ Bilevi 6), Karzev 5.5 (51′ Hofmeister 6.5), Gloukh 6.5, Hagag 6 (91′ Morgan 6); Turgeman 5.5 (112′ Abu Rumi sv); Gorno 5.5 (63′ Layous 6)

In panchina: Tzarfati, Blorian, Arad, Ferede.

Allenatore: Luzon 6.

ARBITRO: Eskås (NOR) 6

SEQUENZA RIGORI: Azanov (gol), Cohen (gol), Davitashvili (gol), Gandelman (gol), Gagua (parato), Khalaili (gol), Moistsrapishvili (gol), Gloukh (gol)

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Tsitaishvili, Karzev, Peretz, Hofmeister, Turgeman. Angoli: 8-3. Recupero: 1′ pt, 5′ st, 1′ pts, 1′ sts.