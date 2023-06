Europei Under 21 2023: gli errori arbitrali condannano un’ottima Italia, vince la Francia 2-1

L’Italia esce sconfitta contro la Francia dalla prima giornata dell’Europeo Under 21 2023. 2-1 il risultato a favore dei transalpini. Match viziato da tre gravi sviste arbitrali, non correggibili a causa dell’assenza del Var e della tecnologia. Francia che parte meglio e trova il vantaggio con un bel tacco di Kalimuendo al 23′. Gli azzurrini escono alla lunga distanza e prima trovano il pareggio con Pellegri al 36′ e poi chiudono il primo tempo in crescendo. Nella seconda frazione Kalulu tocca di mano in area su calcio d’angolo di Tonali ma il fischietto olandese non vede il fallo del francese. La partita si innervosisce e la Francia trova il gol del 2-1 al 62′ con Barcola, che approfitta di un errore di Udogie in area per battere Carnesecchi. Sull’azione del gol il fischietto olandese Lindhout non vede un fallo netto di Gouiri su Okoli a centrocampo. Forcing finale dell’Italia che non riesce a trovare il gol in più occasioni prima con Cancellieri e poi con Miretti. Francia in 10 nel finale e terzo grave errore arbitrale con il giudice di linea che non vede un gol regolare di Bellanova al 92′ dove la sfera era abbondantemente oltre la linea di porta. Tanti errori che condannano una grande Italia. Ora la partita contro la Svizzera, uscita vincente dalla sfida con la Norvegia, sarà fondamentale per le speranze di qualificazione ai quarti di finale.

Primo tempo piacevole con le squadre che si studiano nei primi minuti dell’incontro tenendo il possesso palla a ritmi piuttosto bassi. La prima occasione è per l’Italia, che va vicina al gol con un colpo di testa di Scalvini da calcio d’angolo. La Francia nella parte centrale di frazione sale di intensità e trova la rete del vantaggio con Kalimuendo al 23′. Super colpo di tacco del centravanti del Rennes su cross basso di Kalulu, sorpreso Carnesecchi che non poteva fare nulla sulla grande giocata del francese. Gli azzurri reagiscono e iniziano a fare la partita trovando il gol dell’1-1 al 36′ con Pellegri che di testa batte Chevalier su calcio di punizione di Tonali. Finale dell’Italia in crescendo con la Francia che riesce ad arginare i contropiedi azzurri andando negli spogliatoi sull’1-1.

Nel secondo tempo Nicolato manda in campo Gnonto al posto di un buon Cambiaghi. Bene l’Italia in apertura di frazione con gli azzurri che mantengono il possesso di palla senza particolari difficoltà. Al 52′ su calcio d’angolo di Tonali Kalulu tocca di mano in area ma l’arbitro non concede un rigore che con l’ausilio del Var, non presente nella competizione, sarebbe stato assegnato all’Italia. Partita che si innervosisce con la Francia che trova il gol del 2-1 al 62′ con Barcola che approfitta del grave errore in disimpegno di Udogie per battere Carnesecchi a pochi passi dalla porta. Azzurri che recriminano un fallo netto su Okoli ad opera di Gouiri a centrocampo poco prima del gol transalpino. Nicolato toglie Pirola e Rovella inserendo Cancellieri e Miretti per un 4-4-2 super offensivo in vista degli ultimi 15 minuti. I cambi funzionano con l’Italia che va vicina al gol proprio con Miretti, ma Badé fa un salvataggio miracoloso in scivolata. Nella stessa azione bella parata di Chevalier su Cancellieri, che aveva colpito di sinistro sulla ribattuta trovando l’opposizione del portiere avversario. Continua ad attaccare l’Italia e all’88’ sempre Cancellieri ha sul destro la palla del pareggio ma a porta spalancata da pochi passi sbaglia il gol del 2-2 mandando il pallone alto sopra la traversa. Altro errore arbitrale nel finale con gol non dato a Bellanova con il pallone che era abbondantemente oltre le linea di porta.

