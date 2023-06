Highlights e gol Francia-Italia 2-1: Europei Under 21 2023 (VIDEO)

Il video dei gol e degli highlights di Francia-Italia, match valevole per la prima giornata della fase a gironi degli Europei Under 21 in corso di svolgimento in Romania. I transalpini partono meglio e sbloccano la partita grazie ad un meraviglioso colpo di tacco di Kalimuendo. Ma i ragazzi di Paolo Nicolato reagiscono e trovano il gol del pareggio con una pennellata di Tonali che trova Pellegri, l’attaccante del Torino con un grande colpo di testa sigla la rete del pareggio. Nel secondo tempo due incredibili decisioni arbitrali penalizzano e non poco la Nazionale italiana: fallo di mano netto di Kalulu dentro l’area di rigore transalpina non visto dall’arbitro, era un rigore sacrosanto. E qualche minuto più tardi Okoli viene fermato irregolarmente in mezzo al campo con una gamba testa evidente, la Francia riparte e segna il gol del 2-1 con Barcola anche e soprattutto grazie alla follia difensiva di Udogie che regala palla al suo avversario. Nel finale tripla occasione per gli azzurrini, ma Chevalier para tre volte. L’Italia comincia in salita: adesso urge batte la Svizzera.