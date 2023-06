Vergogna in Under 21, Italia derubata: mancano un gol, un rigore e il 2-1 è viziato da un fallo

Vergogna agli Europei Under 21. Nel corso del match tra Francia e Italia, valevole per la prima giornata del girone D degli Europei Under 21, gli azzurrini di Paolo Nicolato vengono derubati da un arbitraggio rivedibile, per usare un eufemismo, da parte dell’olandese Lindhout. Tre gli episodi sotto la lente di ingrandimento, uno più incredibile dell’altro. E tutti e tre decisivi.

Sul punteggio di 1-1 l’Italia batte un calcio d’angolo, colpo di testa e la palla sbatte sul braccio largo di Pierre Kalulu. L’arbitro non vede niente (il Var non c’è), ma è calcio di rigore netto. Qualche minuto più tardi i francesi trovano il gol del 2-1 grazie ad uno svarione difensivo da parte di Udogie, ma tutto nasce da una gamba tesa a centrocampo su Okoli. Anche quella il direttore di gara se la perde colpevolmente. Nel finale poi la ciliegina sulla torta: Bellanova al 91′ segna la rete del 2-2. La palla è entrata, lo vedono tutti tranne arbitro e assistente che non convalidano il gol. Una vergogna in salsa europea. L’Italia perde 2-1 e il cammino agli Europei e per le prossime Olimpiadi di Parigi si fa durissimo.