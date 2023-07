Europei Under 19, l’Italia è uno spettacolo: batte la Spagna e raggiunge il Portogallo in finale

L’Italia Under 19 è uno spettacolo. Negli Europei di categoria, in corso di svolgimento a Malta, gli azzurrini guidati dal commissario tecnico Alberto Bollini sconfiggono per 3-21 la Spagna e prenotano la finalissima di domenica dove affronteranno il Portogallo che in precedenza ha nettamente sconfitto la Norvegia per 5-0. Un primo tempo nel quale gli azzurri sfiorano un paio di volte il gol del vantaggio, ma la partita si stappa nella ripresa: al 52′ Vignato approfitta dell’incertezza dell’estremo difensore spagnolo e fa 1-0, ma sei minuti più tardi Barberà compie una vera e propria prodezza e pareggia i conti. Al 66′ Pisilli entra dentro l’area di rigore, con una finta mette a sedere un paio di avversari, e con il sinistro sigla il 2-1. La Spagna non ci sta e in mischia pareggia e rimette tutto in parità. Ma all’85’ il momento decisivo: Hasa pennella, Lipani stacca di testa e fa 3-2. Un gol che vuol dire finale. Meritatissima.

PRIMO TEMPO – L’inizio di match è favorevole agli azzurrini che nei primi quindici minuti hanno due grandissime palle gol, entrambe con Esposito che di testa impegna severamente l’estremo difensore Iribarne che compie due grandi parate e nega la gioia dell’1-0. Piano piano la Spagna comincia a trovare qualche trama pericolosa, ma gli azzurri sono vivi e ripartono velocemente sulle due fasce tenendo sempre in apprensione la difesa iberica. Al 37′ Pisilli approfitta dell’errore spagnolo, punta la porta, carica il destro e la palla viene salvata in qualche modo da Iribarne.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa la partita si stappa definitivamente: al 52′ Vignato riceve palla sulla tre quarti, si defila sulla sinistra e lascia partire un sinistro che beffa Iribarne. Un errore grossolano quello compiuto da parte del portiere spagnolo. Le ‘furie rosse’ però sono in partita e trovano il gol del pareggio qualche minuto più tardi, al 57′, grazie ad una vera e propria prodezza di Barberà che trova un tiro a giro davvero pregevole e sigla il gol dell’1-1. La partita è vivissima: al 64′ grande azione di Vignato che serve Regonesi sulla sinistra, il cross viene respinto e poi Hasa fa esplodere il destro che finisce sulla traversa e poi Iribarne salva sulla linea. Due giri di lancette dopo l’Italia è di nuovo in vantaggio: Pisilli entra dentro l’area di rigore e con una finta manda al bar i difensori spagnoli, poi carica il sinistro e di precisione fa 2-1. L’Italia sembra padrona della partita, ma al 74′, in mischia, Gasiorowski trova le deviazione vincente e fa 2-2. Gli azzurrini non ci stanno e continuano a macinare gioco e occasioni: sugli sviluppi di calcio d’angolo Lipani stacca indisturbato, anticipa tutti e trova la rete del 3-2. Domenica alle ore 21 gli azzurrini si giocheranno il titolo.