Finale Italia-Portogallo: data, orario e diretta tv Europei Under 19 2023

Italia e Portogallo si sfideranno nell’atto finale degli Europei Under 19 2023. Il match andrà in scena domenica 16 luglio alle 21 al National Stadium di Ta’Qali a Malta. Gli azzurri hanno battuto a sorpresa la Spagna in semifinale per 3-2, mentre i lusitani si presenta da favorito avendo battuto in semifinale la Norvegia 5-0. La sfida potrà essere seguita in diretta tv su Raisport, canale 58 del digitale terrestre. Domenica Vignato e compagni cercheranno l’impresa contro il Portogallo per regalare una gioia al movimento calcistico italiano.