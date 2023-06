“Faccio i complimenti ai compagni e allo staff, non era una partita facile. Abbiamo approcciato bene, ma nel secondo tempo dovevamo entrare con la testa giusta”. Lo ha detto il terzino dell’under 21 azzurra Fabiano Parisi dopo la vittoria per 3-2 sulla Svizzera agli Europei di categoria. “Si è vista differenza tra primo e secondo tempo, ma siamo stati bravi a rimanere in partita. Non era facile”, ha aggiunto a Rai Sport.