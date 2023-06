Svizzera-Italia 2-3, Nicolato: “Ottimo primo tempo, sofferto troppo nella ripresa”

“C’è stata tanta sofferenza nella ripresa dopo un grande primo tempo. Potevamo fare più gol, non ci siamo riusciti. Nel secondo tempo dopo pochi minuti abbiamo subito due reti ed è diventata una partita difficile mentalmente. Anche fisicamente abbiamo pagato qualcosa e abbiamo cercato di contenere”. Lo ha detto il ct dell’Italia Under 21 Paolo Nicolato dopo la vittoria per 3-2 sulla Svizzera che rimette in corsa gli azzurrini per la qualificazione ai quarti di finale degli Europei di categoria. “Dobbiamo recuperare energie e dobbiamo vincere contro la Norvegia – spiega il tecnico a Rai Sport in vista del match di mercoledì -. La Svizzera è una buona squadra, ora ripartiamo da questi tre punti importanti. Siamo usciti da un momento difficile, di questo sono felice”.