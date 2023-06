Highlights e gol Repubblica Ceca-Germania 2-1, Europei Under 21 2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 1

Il video con gli highlights di Repubblica Ceca-Germania 2-1, sfida valevole per il secondo turno del Gruppo C degli Europei Under 21. Successo in extremis per i cechi, che trionfano grazie a una rete di Vitik all’87’. In precedenza aveva sbloccato la gara Sejk, prima del pareggio di Stiller al 70′. Qualificazione in discesa per la Repubblica Ceca, mentre ai tedeschi servirà un’impresa.

