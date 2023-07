Europei U19, Malagò: “Vittoria che dà morale anche in prospettiva”

“Lo sport italiano sta andando bene e con il calcio si chiude un cerchio. Questa vittoria dà morale all’ambiente, anche in prospettiva”. Così Giovanni Malagò, presidente del Coni, accogliendo la Nazionale Under 19 campione d’Europa presso la Figc. Poi sulla mancata qualificazione dell’Under 21 alle prossime Olimpiadi sottolinea: “rimane l’amarezza perché lì c’è stato un arbitraggio incommentabile. Abbiamo visto le decisioni prese, non c’era Var nè la goal line technology. Anche l’Under 19 però aveva perso 5-1, c’erano i presupposti per recuperare”, ha proseguito. Infine sull’imminente Mondiale femminile, Malagò chiarisce come “non siamo tra le favorite, vediamo se siamo riusciti a compensare quel gap. Negli sport di squadra, quando sei tra l’ottavo e il 20° posto nel mondo, l’ultimo miglio è quello più complicato”.