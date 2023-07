Cremonese, preso Vazquez: contratto fino al 2024 con opzione

Franco Damian Vazquez è un nuovo giocatore della Cremonese. Il trequartista ex Parma ha firmato un contratto con la società grigiorossa fino al 30 giugno 2024, con diritto di opzione. Dopo due ottime stagioni col Parma (25 gol in Serie B tra il 2021 e il 2023), il fantasista italoargentino riparte da Cremona, dove trova un ambiente desideroso di ritrovare la Serie A dopo l’annata terminata al penultimo posto. La squadra intanto si è sottoposta ad una doppia seduta. La giornata dei grigiorossi è iniziata con la colazione, in programma dalle 7.30 al Kristiania Pure Nature Hotel. Alle 10 spazio al primo allenamento sul campo di Celledizzo. A seguire il pranzo (ore 13) e alle 17 la seconda sessione di lavoro.