Giovanni Malagò: “La polemica di De Laurentiis sugli extracomunitari? Non conosce la materia”

“La polemica di De Laurentiis sugli extracomunitari? Onestamente sono da una parte sorpreso, dall’altra dispiaciuto per queste dichiarazioni. Lui è un amico, poteva alzare il telefono se aveva questa opinione da esprimere visto che ci conosciamo da una vita e ci saremmo parlati. Inoltre il Coni non c’entra nulla in questa storia, c’è una non conoscenza della materia che è imbarazzante”. Lo ha detto Giovanni Malagò, presidente del Coni, a margine dell’incontro con la Nazionale Under 19 campione d’europa in Figc, in merito alle frasi del numero 1 del Napoli in una conferenza stampa a Dimaro. “Al riguardo mi aveva chiamato anche Casini esprimendo questa istanza e si erano trovati tutti i presupposti per risolvere questo eventuale problema. Sono le Federazioni che fanno una richiesta sul numero degli extracomunitari, poi il sistema sportivo adotta un provvedimento che rientra nell’ambito di quella che è una legge di Stato”, conclude Malagò.