Psg, sono dodici i cedibili per Luis Enrique: c’è anche Icardi

Ennesima rivoluzione in casa Psg, come sempre regina del mercato sia in entrata che in uscita. Dopo aver puntellato la rosa con Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte e Kang-in Lee in arrivo, il nuovo tecnico Luis Enrique ha già fatto capire alla dirigenza chi non rientra nei suoi piani. Secondo l’Equipe, tra i cedibili ci sono Keylor Navas, Juan Bernat, Abdou Diallo, Gini Wijnaldum dopo l’anno alla Roma, Colin Dagba, Julian Draxler, Layvin Kurzawa, Hugo Ekitite, l’ex Juve Leandro Paredes, El Chadaille Bitshiabu, Timothy Pembélé e il solito Mauro Icardi, ancora una volta alla ricerca di una squadra per un rilancio della sua carriera.