Torino-Juventus, Allegri oggi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming

La Juventus, dopo aver archiviato una fase di stagione molto complicata, vuole assolutamente dare continuità alla vittoria ottenuta con la Fiorentina, centrando un successo anche contro il Torino nel match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La squadra bianconera ha perso il secondo posto in classifica, ma ora deve difendere il terzo in modo tale da evitare di correre rischi in ottica qualificazione alla Champions League. La formazione ospite, dunque, vorrà vincere questo derby della Mole che assume un doppio significato e soprattutto un doppio valore. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di venerdì 12 aprile alle ore 14:00 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale.