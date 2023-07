Mondiali femminili 2023, Bertolini sfida la Svezia: “Squadra completa, ha grande fisicità”

“La Svezia è una squadra completa, che non ha una forza particolare. Ha grande fisicità e coniuga intensità fisica e intensità tecnica. Inoltre, ha delle individualità importanti”. Con queste parole il ct dell’Italia femminile del calcio Milena Bartolini ha presentato la prossima sfida contro la Svezia, alla vigilia della gara dei Mondiali, in scena in Australia e in Nuova Zelanda. Le azzurre e la Svezia sono a quota tre nel Girone G del torneo iridato dopo le vittorie all’esordio contro Argentina e Sudafrica (che oggi si sono fermate al pari). “Dobbiamo migliorare nella gestione della palla, anche contro squadre molte intense, come la Svezia. Di certo, dobbiamo essere molto brave”, ha aggiunto Milena Bertolini. Servirà l’esperienza delle veterane: “In questa Nazionale ci sono giocatrici esperte e molto importanti, penso ad esempio a Girelli, Bartoli e Cernoia. Loro sanno di avere un ruolo importante, a prescindere dal minutaggio. Sono estremamente positive dentro il gruppo e stanno guidando le più giovani. C’è grande positività e sono contenta dello spirito che si è creato”.