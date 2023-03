Euro 2024, Mancini: “Vogliamo iniziare bene le qualificazioni, Retegui mi ricorda Batistuta”

“La vigilia si sta preparando bene, Napoli ci sosterrà e speriamo sia una bella partita. Veniamo da una Nations League che è come un Europeo, dove incontri le squadre più forti, abbiamo anche affrontato due volte l’Inghilterra ma domani è un’altra storia e vorremmo iniziare bene le qualificazioni a Euro2024”. Queste le parole di Roberto Mancini alla vigilia della sfida contro l’Inghilterra, valida per le qualificazioni a Euro 2024. “A centrocampo non abbiamo grandi problemi, abbiamo i soliti e una scelta enorme. Sono tutti giocatori bravi, qualcuno è rimasto a casa ma rientrerà. In difesa sono più o meno gli stessi giocatori, mancherà Bonucci, in avanti qualcosa potrà cambiare ma siamo abbastanza positivi”, continua il ct.

Mancini chiude parlando di Retegui: “Mi ricorda altri giocatori argentini che sono stati in Italia, è un ragazzo giovane, ha bisogno di un po’ di tempo per ambientarsi ma ha delle qualità, è un ragazzo sveglio, educato, speriamo bene. Molti lo paragonano a Denis, io non voglio dire una cosa esagerata ma mi ricorda Batistuta quando arrivò in Italia. Arrivare dall’Argentina in Italia e andare non in una squadra di club ma in nazionale non credo sia così semplice. Penso che un po’ di tempo gli ci voglia, anche per conoscere i compagni. E’ un ragazzo educato, sveglio, un bravo centravanti giovane: abbiamo grande fiducia in lui ma dobbiamo dargli un po’ di tempo”.