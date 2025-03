Battere la Germania per regalarsi un duplice obiettivo. L’Italia sfiderà giovedì 20 marzo a San Siro Rudiger e compagni, che ospiteranno tre giorni (domenica 23 marzo) dopo gli azzurri a Dortmund. Vincere nel doppio confronto vuol dire regalarsi la Final Four di Nations League, ma anche un girone più abbordabile (con Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo, anziché con Norvegia, Israele, Estonia e Moldova) nelle qualificazioni Mondiali. Luciano Spalletti però vuole fare un passo per volta e la prospettiva di giocarsi un trofeo prima dell’impegno che dovrebbe portare verso la Coppa del Mondo 2026 continua a stuzzicare il Ct azzurro. Ad accentuare il desiderio di giocarsi la Nations League fino in fondo c’è la prospettiva di poter giocare la semifinale e l’eventuale finale in casa. Nel meeting di Losanna, in Svizzera, dello scorso lunedì 16 dicembre, il Comitato Esecutivo UEFA indicò le sedi provvisorie per le Finals del torneo. In caso di successo italiano, si giocherà a Torino, all’Allianz Stadium e all’Olimpico Grande Torino. In caso di vittoria della Germania, invece si giocherà a Monaco e Stoccarda. Spettatrici interessate le altre nazionali impegnate ai quarti di finale: Danimarca-Portogallo (da questa partita uscirà l’avversaria di Italia o Germania), Paesi Bassi-Spagna, Croazia-Francia. Le semifinali si giocheranno mercoledì 4 e giovedì 5 giugno 2025 e decreteranno le due finaliste. Domenica 8 giugno si giocheranno invece le finali per il primo e il terzo posto.

I PRECEDENTI

La Nations League è già sbarcata in Italia in occasione delle Finals. Nel 2021 furono Juventus Stadium e Meazza ad ospitare l’evento, ma gli azzurri vennero eliminati in semifinale dalla Spagna a San Siro. A Milano a trionfare contro le Furie Rosse fu la Francia con un 2-1 in rimonta grazie alle reti di Benzema e Mbappè. L’unico successo di una nazionale padrona di casa rimane quindi quello del Portogallo che vinse la prima edizione nel 2019 a Porto con il gol di Guedes contro l’Olanda. Nell’ultima stagione la Spagna superò la Croazia ai rigori in finale a Rotterdam, nei Paesi Bassi, dopo aver eliminato in semifinale proprio l’Italia. Gli azzurri ora vogliono riprovarci. E Torino spera di assicurarsi un altro grande evento sportivo dopo le ATP Finals di tennis.