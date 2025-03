Federico Pellegrino è quarto nella sprint di Tallinn (Estonia), prova valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2024/2025. Il 34enne azzurro, argento in carica ai Mondiali di Trondheim (Norvegia), manca il podio per pochi centesimi sulle nevi estoni e termina a quattro decimi dal norvegese Harald Oestberg Amundsen e dal francese sorpresa di giornata Lucas Chappaz, entrambi a 0″18 dal solito Johannes Klaebo. Il dominatore del fondo non sbaglia e vince sia la semifinale, davanti a Pellegrino, che la finale (2’22″9) dimostrando un’altra volta di essere di un livello superiore al resto del gruppo.

I risultati di giornata

SEMIFINALI – RUN 1

1. Johannes Klaebo (Nor) Q

2. Federico Pellegrino (Ita) Q

3. Erik Valnes (Nor) Q

4. Harald Oestberg Amundsen (Nor) Q

5. Ansgar Evensen (Nor)

6. Lucas Chanavat (Fra)

SEMIFINALI – RUN 2

1. Edvin Anger (Swe) Q

2. Jules Chappaz (Fra) Q

3. Ben Ogden (Usa)

4. Remi Bourdin (Fra)

5. Oskar Opstad Vike (Nor)

6. Renaud Jay (Fra)

FINALE

1. Johannes Klaebo (Nor) 2’22″9

2. Harald Oestberg Amundsen (Nor) +0″18

3. Jules Chappaz (Fra) +0″18

4. Federico Pellegrino (Ita) +0″60

5. Edvin Anger (Swe) +1″58

6. Erik Valnes (Nor) +23″54

La classifica generale aggiornata

Johannes Klaebo (Nor) 1920 punti Edvin Anger (Swe) 1599 punti Harald Oestberg Amundsen (Nor) 1439 punti Erik Valnes (Nor) 1371 punti Federico Pellegrino (Ita) 1360 punti Hugo Lapalus (Fra) 1324 punti Simen Hegstad Krueger (Nor) 1289 punti Andreas Fjorden Ree (Nor) 1104 punti Mika Vermulen (Aut) 1082 punti Ben Ogden (Usa) 1028 punti

35. Elia Barp (Ita) 409 punti

38. Davide Graz (Ita) 401 punti

Al femminile

Nadine Faehndrich vince facile. La svizzera taglia il traguardo in 2’42″37 rifilando quasi un secondo alla svedese Maja Dahlqvist, seconda a 0″98. Completa il podio la statunitense Julia Kern, terza a 1″30. Quarta piazza per l’atleta di Andorra Gina Del Rio. Fuori ai quarti di finale l’azzurra Federica Cassol.

I risultati di giornata

SEMIFINALI – RUN 1

1. Maja Dahlqvist (Swe) Q

2. Julia Kern (Usa) Q

3. Kristine Skistad (Nor)

4. Mathilde Myhrvold (Nor)

5. Anja Weber (Sui)

6. Emma Ribom (Swe)

SEMIFINALI – RUN 2

1. Nadine Faehndrich (Sui) Q

2. Gina Del Rio (And) Q

3. Jasmi Joensuu (Fin) Q

4. Coletta Rydzek (Ger) Q

5. Johanna Hagstroem (Swe)

6. Katerina Janatova (Cze)

FINALE

1. Nadine Faehndrich (Sui) 2’42″37

2. Maja Dahlqvist (Swe) +0″98

3. Julia Kern (Usa) +1″30

4. Gina Del Rio (And) +4″19

5. Coletta Rydzek (Ger) 8″42

6. Jasmi Joensuu (Fin) 10″42

La classifica generale aggiornata

Jessie Diggins (Usa) 2071 punti Victoria Carl (Ger) 1659 punti Kerttu Niskanen (Fin) 1529 punti Astrid Oeyre Slind (Nor) 1515 punti Therese Johaug (Nor) 1245 punti Heidi Weng (Nor) 1240 punti Katerina Janatova (Cze) 1237 punti Ebba Andresson (Swe) 1188 punti Jasmi Joenssu (Fin) 1123 punti Teresa Stadlober (Aut) 1069 punti

26. Caterina Ganz (Ita) 631 punti

44. Anna Comarella (Ita) 372 punti