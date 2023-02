Croazia, Dalic: “Non voterò ai The Best, troppa poca considerazione dei croati dalla Fifa”

Il Ct della nazionale croata, Dalic, ha dichiarato di non voler votare ai Fifa The Best, per la poca considerazione degli atleti croati nei vari premi. Queste la spiegazione della sua scelta: “Sono deluso dall’atteggiamento della FIFA nei confronti della nazionale croata perché sostengo fermamente che, sulla base di tutto ciò che abbiamo ottenuto come squadra nazionale, meritiamo più rispetto e considerazione da parte dell’organo di governo del calcio mondiale rispetto a quello che abbiamo ricevuto. Siamo l’unica squadra nazionale che è stata tra le prime quattro squadre sia ai Mondiali in Qatar che nell’attuale ciclo della UEFA Nations League. Abbiamo raggiunto le prime pagine di tutto il mondo vincendo una partita contro la squadra più forte del mondo, il Brasile, e insieme alla Francia, siamo l’unica squadra ad aver vinto due medaglie ai due Mondiali più recenti. Quest’anno abbiamo battuto la Francia a Parigi e la Danimarca a Copenaghen, eliminando Brasile e Belgio dai Mondiali”.

Poi ha aggiunto: “Guardando l’elenco dei 14 candidati per il miglior giocatore maschile della FIFA, a parte il grande Luka Modric, dove sono gli altri giocatori croati? Non voglio citare i nomi dei giocatori internazionali che sono tra i finalisti perché ho un enorme rispetto per ogni giocatore e allenatore che è stato nominato, ma non c’era davvero posto per Mateo Kovacić in quella lista, anche se ha vinto la Coppa del mondo per club FIFA e ha giocato una brillante Coppa del mondo in Qatar? E Gvardiol? Dopo tutto, è stato inserito tra i Top 11 sia per la Coppa del Mondo che per la Bundesliga dalla maggior parte degli esperti. E Dominik Livaković non meritava di essere uno dei cinque finalisti per il miglior portiere maschile FIFA dopo tutto quello che ha fatto in Qatar?”.