Sambenedettese in stato di agitazione: i giocatori pronti a non scendere più in campo

Clima teso in casa Sambenedettese. I giocatori del club marchigiano militante in Serie D hanno preso una posizione chiara e decisa sulla vicenda che riguarda il mancato pagamento degli stipendi dei mesi precedenti agli stessi. Con una nota ufficiale, pubblicata attraverso l’Associazione Italiana Calciatori, i giocatori hanno sottolineato il loro stato di agitazione e l’insostenibilità della situazione a loro strettamente collegata.

Questa la nota pubblicata attraverso l’AIC: “Abbiamo continuato ad onorare la maglia finché ci è stato possibile attingendo alle nostre risorse personali ma, vista l’impossibilità di onorare i contratti di locazione, nonché di provvedere al nostro mantenimento, annunciamo lo stato di agitazione e comunichiamo che, dalla giornata di domenica 5 marzo p.v., interromperemo tutte le attività sportive essendo diventato per noi impossibile e troppo oneroso continuare l’attività in assenza dei dovuti pagamenti da parte della Società. Dispiace per la città, per i tifosi e tutti i nostri sostenitori che ci sono stati vicini e ci hanno sostenuto, avremmo voluto un finale di stagione completamente diverso“.