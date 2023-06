Beach volley, BPT Challenge 2023: Scampoli e Bianchin nei quarti di finale a Jurmala

Una coppia italiana su tre prosegue il proprio cammino al BPT Challenge di beach volley in corso a Jurmala, in Lettonia. Continuano le buone prestazioni di Claudia Scampoli e Margherita Bianchin: superata ieri la fase a gironi, le azzurre questa mattina negli ottavi di finale hanno battuto con un convincente 2-0 (21-16, 21-18) le spagnole Daniela Alvarez e Tania Moreno. Nei quarti di finale le azzurre affronteranno le forti padrone di casa Anastasija Samoilova e Tina Graudina, coppia testa di serie numero uno del torneo. È terminato al nono posto invece il cammino nel torneo lettone di Paolo Nicolai e Samuele Cottafava. Archiviata la fase a gironi di ieri in testa alla Pool C, grazie alle vittorie contro Portogallo e Stati Uniti, gli azzurri questo pomeriggio sono stati fermati con il risultato di 2-0 (21-18, 21-17) dai polacchi Piotr Kantor e Jakub Zdybek negli ottavi di finale. Concluso anche il percorso di Daniele Lupo ed Enrico Rossi: gli azzurri dopo aver passato la fase a gironi al terzo posto, questa mattina sono stati superati 2-1 (18-21, 21-14, 15-11) dai norvegesi Mathias Berntsen e Handrick Mol nel primo turno a eliminazione diretta. Questa sconfitta ha determinato per il team azzurro l’eliminazione dal torneo, con piazzamento al 17° posto.