Coppa d’Asia 2024: Qatar a punteggio pieno dopo l’1-0 alla Cina, Tagikistan batte Libano e si qualifica

Si è aperta quest’oggi la terza e ultima giornata della fase a gironi della Coppa d’Asia 2024. Nel gruppo A arrivano i primi verdetti, con il Qatar già qualificato che batte la Cina 1-0 e vince il girone a punteggio pieno e porta ancora inviolata. A decidere il match è la rete al 66′ del subentrato Al Aydos. Prima sconfitta dunque per la nazionale cinese, che dopo due pareggi per 0-0 non riesce a trovare il gol nemmeno nella terza giornata. Con i suoi 2 punti, alla Cina rimangono solo poche flebili speranze di ripescaggio come migliore terza tra i gruppi A, B ed F. Qualificato invece il Tagikistan, che batte 2-1 il Libano e si prende il secondo posto con 4 punti. Jradi firma il vantaggio libanese al 47′, ma nel finale arriva la rimonta dell’ex Repubblica Sovietica: prima Umarbaev pareggia al minuto 80, poi al 92′ arriva il gol qualificazione di Khamrokulov.