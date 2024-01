La FIBA ha reso noti i gironi del torneo preolimpico di basket 3×3 femminile, che si svolgeranno a Debrecen, in Ungheria, tra il 16 e il 19 maggio. Le Azzurre sono finite nel Pool D, insieme a Paesi Bassi, Israele e Ungheria. In palio ci sono tre pass olimpici per i Giochi di Parigi. Questi tutti i gironi:

Pool A: Germania, Azerbaigian, Polonia, Tunisia

Pool B: Canada, Lituania, Repubblica Ceca, Cile

Pool C: Spagna, Giappone, Egitto, Mongolia

Pool D: ITALIA, Ungheria, Paesi Bassi, Israele