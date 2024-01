Coppa d’Asia 2024: Corea del Sud fermata dalla Giordania, colpo Bahrain

Gol ed emozioni all’Al Thumama Stadium di Doha, dove Corea del Sud e Giordania hanno dato vita ad un rocambolesco pareggio per 2-2. A sbloccare il match, valido per la seconda giornata della fase a gironi di Coppa d’Asia 2024, è stato Heung-Min Son su calcio di rigore al 9′. Un’autorete di Park Yong-Woo ha però ristabilito la parità al 37′. In pieno recupero, prima dell’intervallo, la Giordania è anche riuscita a portarsi avanti grazie alla rete di Al Naimat. Proprio nel finale però il punteggio è cambiato nuovamente, sempre per un autogol, questo realizzato da Al Arab, che al 91′ ha fissato il 2-2 finale. Giordania e Corea del Sud salgono dunque a quota 4 punti, a +1 sul Bahrain, capace di superare in extremis la Malesia grazie ad una rete di Madan al 96′. Ogni discorso per quanto riguarda il gruppo D è dunque rinviato all’ultimo turno, dove si disputeranno Giordania-Bahrain e Corea del Sud-Malesia.