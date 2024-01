Bundesliga 2023/2024: poker Borussia Dortmund a Colonia, il Friburgo piega l’Hoffenheim

In archivio un intenso pomeriggio in Bundesliga 2023/2024, con la prima giornata del girone di ritorno, la diciottesima, in cui spicca la facilissima vittoria del Borussia Dortmund sul campo del Colonia. La formazione di Terzic ha vita facile contro una delle squadre che si trovano all’ultimo posto e cala il poker grazie alla doppietta di Malen e alle reti di Fullkrug e Moukoko in pieno recupero. Con questi tre punti, salgono al quinto posto i gialloneri, 33 punti e la zona Champions sempre più vicina, 11 punti per i padroni di casa ultimi in coabitazione. Da segnalare anche una protesta da parte tifosi contro il probabile ingresso di un investitore esterno nella lega professionistica. Dopo il gol del vantaggio di Malen, gli ultras del Colonia e poi quelli del BVB hanno lanciato monetine di cioccolata e il gioco è stato fermo per otto minuti.

Sugli altri campi, pareggio tra Heidenheim e Wolfsburg, anche qui con lancio di monetine di cioccolato, con il vantaggio ospite di Cerny e il pareggio dei padroni di casa con clamoroso autogol di Jenz, mentre tra Darmstadt e Francoforte finisce 2-2: ospiti avanti di due con Nkounkou e Knauff, Justvan la riapre e Klaerer pareggia i conti in pieno recupero. Infine, spettacolare 3-2 del Friburgo sull’Hoffenheim: Holer e Grifo per il doppio vantaggio dei padroni di casa, Weghorst e Beier riaprono tutto, rimane anche in dieci la formazione della foresta nera, ma ritrova il vantaggio con Sallai e lo porta fino al triplice fischio. Tra Bochum e Stoccarda, invece, sospensione di 50 minuti dopo l’intervallo per via delle bandiere e degli striscioni dei tifosi che ostruivano le vie di fuga.