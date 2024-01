Highlights staffetta mista Anterselva 2024, biathlon: Italia seconda alle spalle della Norvegia (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 1

Il video con gli highlights della staffetta mista di Anterselva, valevole per la Coppa del Mondo 2023/2024 di biathlon. Grande prova dell’Italia, che con il quartetto composto da Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Didier Bionaz e Tommaso Giacomel ha chiuso in seconda posizione alle spalle dell’imbattibile Norvegia. Prestazione importante anche al poligono per gli Azzurri, come dimostrano le sole cinque ricariche utilizzate nel corso della gara.

RECAP E ORDINE DI ARRIVO

GLI HIGHLIGHTS