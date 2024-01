Serie A 2023/2024, oggi e un anno fa: classifiche a confronto dopo ventuno giornate

Le classifiche della Serie A 2023/2024 a confronto dopo ventuno giornate con quella dello scorso campionato. Si chiude la seconda giornata del girone di ritorno, anzi no: otto squadre non hanno ancora giocato, c’è dunque da fare i conti con gli asterischi in questo raffronto a distanza di dodici mesi che mette in luce quali squadre hanno conquistato più punti rispetto a un anno fa e quali invece ne hanno persi di più per strada. Di seguito Sportface.it vi propone pertanto le classifiche aggiornate dopo le prime sei partite della ventunesima giornata di Serie A.

CLASSIFICA SERIE A 2023/2024 A CONFRONTO DOPO VENTUNO GIORNATE

Juventus 52 (+11) Inter 51 (+8)* Milan 45 (+7) Fiorentina 34 (+10)* Atalanta 33 (-5)* Bologna 32 (+3)* Roma 32 (-8) Napoli 31 (-25)* Lazio 33 (-6)* Torino 28 (-2)* Monza 25 (-1) Genoa 25 (Serie B) Frosinone 22 (Serie B) Lecce 21 (-2) Sassuolo 19 (-4)* Udinese 18 (-11) Cagliari 18 (Serie B) Verona 17 (+3) Empoli 16 (-10) Salernitana 12 (-9)

*una partita in meno nel 2023/2024