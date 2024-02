Coppa d’Africa 2024, Lookman regala la semifinale alla Nigeria: Angola battuta 1-0. Osimhen da valutare

La Nigeria batte 1-0 l’Angola e si qualifica per la semifinale di Coppa d’Africa, dove sfiderà una tra Capo Verde e Sudafrica. Una vittoria di misura per Osimhen e compagni grazie al gol decisivo al 41′ di un’altra stella della Serie A. Simon sfonda sulla sinistra e sfugge via a Gaspar. Poi entra in area e serve Lookman che col sinistro non sbaglia e calcia sotto la traversa. L’Angola calcia cinque volte in un primo tempo tutto sommato equilibrato, ma fatica a trovare lo spunto individuale decisivo per il pareggio. Al 59′ però sfiora il pari. Lo fa con Zini che entra in area e calcia colpendo il palo. Al 75′ la Nigeria si vede annullare un gol: Simon crossa da calcio di punizione, Osimhen stacca di testa e realizza il 2-0, ma l’attaccante del Napoli viene colto in posizione irregolare dal Var. Tutto da rifare per il centravanti che poco dopo spreca una nuova chance su suggerimento di Lookman. Più ispirata un’altra conoscenza della Serie A: l’angolano Luvumbo – entrato al 66′ – calcia dalla distanza all’89’, ma Nwabili respinge. Nel finale Osimhen è costretto ad uscire per un sospetto problema fisico. Una situazione da valutare per una Nigeria che non ha ancora finito il suo compito in questa Coppa d’Africa.