Wta 500 Linz 2024: Ostapenko in semifinale, Vekic sfiderà Alexandrova

Tutto facile per Jelena Ostapenko al torneo Wta 500 di Linz 2024. La testa di serie numero uno del tabellone sul cemento austriaco si è sbarazzata in due comodi set e in appena un’ora e quattro minuti di gioco della britannica Jodie Burrage, avanzando così in semifinale. Le cose, per la lettone, non partono per la verità benissimo: subito un break subito in apertura, al quale però risponde con l’immediato controbreak. L’aggressività in risposta funziona e anche nel quarto gioco, complice una scarsa percentuale di prime della rivale, la Ostapenko trova un altro break e poi chiude i giochi strappando ancora il servizio alla Burrage nel sesto gioco per poi servire, non senza una palla break annullata sul 30-40, per vincere il primo set 6-1. Il secondo set scivola via in modo decisamente più semplice: due break piazzati al momento giusto dalla lettone, che dal canto suo non ha tentennamenti al servizio e solo nel primo turno di battuta deve passare per i vantaggi, non concedendo però mai palle break e chiudendo sul 6-2. In semifinale sfiderà Anastasia Pavlyuchenkova, che ha sorpreso la testa di serie numero 4 Elise Mertens con un perentorio 6-3 6-2 in appena un’ora e quattordici minuti di gioco. Nel primo set la russa è perfetta: trova il break nel sesto gioco, serve benissimo nei suoi turni di battuta e agguanta ben presto il primo parziale. Nel secondo set, invece, è proprio la Pavlyuchenkova a cedere per prima la battuta, poi però clamoroso passaggio a vuoto della belga che subisce tre break di fila e si consegna all’avversaria.

Nelle sfide del pomeriggio, Donna Vekic batte in due set la francese Clara Burel. La croata sforna un bagel nel primo set vinto 6-0 in ventitré minuti, viceversa il secondo set è estremamente equilibrato, visto che, con due break per parte, l’epilogo è quello del tie-break: la numero 34 al mondo e 3 di questo seeding, però, fa valere la maggior concretezza oggi e porta a casa anche il secondo set e in allegato la vittoria che la proietta in semifinale contro Ekaterina Alexandrova. La russa ha vinto infatti il derby contro Anastasia Potapova in due set con il punteggio di 6-2 7-6(8) in poco meno di un’ora e mezza. Nel primo set malissimo al servizio la Potapova, con due break concessi alla numero 2 di questo tabellone e tre set point annullati nel proprio turno di battuta, mentre alla sesta chance, la terza col servizio a favore, Alexandrova vince il primo set. Rischia però di compromettere tutto la numero 21 al mondo nel secondo set in cui si trovava avanti di un break e stava servendo nel decimo game per chiudere sul 6-4: c’è invece il controbreak e il set si allunga al tie-break, dove al quarto match point con il punteggio di 10-8 la Alexandrova riesce comunque a piegare Potapova.