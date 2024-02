Nigeria-Angola, ansia Osimhen: infortunio nel finale, prima esce in barella e poi sulle sue gambe

Ansia in casa Napoli per le condizioni di Victor Osimhen. L’attaccante della Nigeria si è fatto male nel finale – minuti di recupero inoltrati – della sfida contro l’Angola nei quarti di finale di Coppa d’Africa e in un primo momento, visibilmente dolorante, è dovuto uscire dal terreno di gioco addirittura in barella. Il giocatore, per aiutare i suoi a difendere l’1-0, ha provato a rientrare, ma dopo pochi istanti ha capito che non riusciva a proseguire e ha chiesto il cambio, anche se in questo caso non sembrava dolorante ed è uscito dal campo sulle sue gambe. Le sue condizioni sono pertanto da monitorare per quello che potrebbe comunque essere un possibile infortunio.