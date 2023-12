Copa America 2024, sorteggiati i gironi

Si avvicina la grande estate 2024 del calcio internazionale, e a meno di una settimana dal sorteggio di Euro 2024 è giunto anche il momento di scoprire i gironi della Copa America. La 48esima edizione della manifestazione si disputerà negli Stati Uniti dal 20 giugno al 14 luglio 2024 e nella notte italiana è avvenuto il sorteggio in quel di Miami. In Florida si disputerà anche la finale del torneo, all’Hard Rock Stadium. Al via i 10 paesi Conmebol più 6 Nazioni Concacaf, di cui due ancora da scoprire dopo i play-offs.

Gruppo A: Argentina, Perù, Cile, Canada/Trinidad e Tobago.

Gruppo B: Messico, Ecuador, Venezuela, Giamaica.

Gruppo C Stati Uniti, Uruguay, Panama, Bolivia.

Gruppo D: Brasile, Colombia, Paraguay, Costa Rica/Honduras.