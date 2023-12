Short track, Coppa del Mondo 2023/2024: a Pechino buona partenza degli azzurri nelle eliminatorie

Al Capital Indoor Stadium di Pechino si è aperta con le fasi eliminatorie la terza tappa della Coppa del Mondo 2023-24 di short track. Pietro Sighel (Fiamme Gialle), Martina Valcepina (Fiamme Gialle), Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri), Arianna Sighel (Fiamme Oro) e Chiara Betti (Fiamme Gialle) hanno fatto en plein e hanno superato il turno d’esordio in entrambi gli eventi individuali a cui sono iscritti. Percorso netto anche per le tre staffette (maschile, femminile e mista), tutte ammesse alle semifinali. Hanno centrato una qualificazione immediata, invece, Mattia Antonioli (Fiamme Gialle) ed Elisa Confortola (Fiamme Oro), che avranno anche un impegno nei ripescaggi, nei quali si cimenteranno in due eventi Davide Oss Chemper (Fiamme Gialle), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro) e Lorenzo Previtali (Fiamme Oro). Ha purtroppo patito due squalifiche Thomas Nadalini (Fiamme Oro). Nella giornata di sabato si disputeranno le finali dei 500 metri (Gara-I), dei 1.500 metri e della staffetta mista. Domenica sarà invece il giorno delle finali dei 500 metri (Gara-Bis), dei 1.000 metri e delle altre due staffette.