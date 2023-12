Brasile, rimosso il Presidente della Federcalcio verdeoro Ednaldo Rodrigues

Problemi sul campo, ma anche fuori da esso per il calcio brasiliano. Il Tribunale superiore della giustizia di Rio De Janeiro ha rimosso il presidente della Federcalcio verdeoro (Cbf), Ednaldo Rodrigues, dalle sue funzioni. Rodrigues era stato eletto nel 2022 nel corso di un’assemblea della Cbf. “L’organismo dovrà procedere a nuove elezioni entro 30 giorni, fino ad allora il presidente della Stjd, José Perdiz, sarà responsabile dell’amministrazione della CBF”, spiega una nota. La Federazione sarebbe intenzionata a ricorrere in appello.

In una lettera inviata giovedì, la Fifa ha sottolineato che i componenti della Cbf sarebbero “passibili di sanzioni” se i loro affari interni fossero soggetti a interferenze esterne. Una delle conseguenze potrebbe essere l’esclusione dei club brasiliani dalle competizioni internazionali, come l’imminente Mondiale per club, al quale è prevista la partecipazione della Fluminense, vincitrice della Copa Libertadores. Secondo la stampa brasiliana, inoltre, la destituzione di Rodrigues potrebbe avere un impatto anche sull’arrivo, previsto a giugno, di Carlo Ancelotti sulla panchina della Selecao.