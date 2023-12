Copa America 2024: polemiche per la mascotte Capitan, è molto simile al gallo di Francia ’98

Si chiama Capitan ed è un’aquila con i colori della bandiera americana, in omaggio al personaggio di Capitan America, ma nella versione ispanica, ed è la mascotte di Copa America 2024, in programma dal 20 giugno al 14 luglio e ospitata dagli Stati Uniti. Ma è già polemica: la mascotte, infatti, assomiglia tantissimo a Footix, il gallo che fu il simbolo dei Mondiali 1998 in Francia.