Europei Cross Bruxelles 2023, azzurri in partenza. Aouani: “Possiamo fare bella figura”

Giorno di partenza da Fiumicino per la spedizione azzurra ai Campionati Europei di Cross di Bruxelles. Tanti i protagonisti attesi, a partire da Yeman Crippa e Nadia Battocletti. Ma non solo. “L’anno scorso la mia partecipazione ai campionati europei di cross è stata compromessa da una positività di Covid. Le prospettive e gli obiettivi per questi campionati sono significativi e abbiamo tutti gli strumenti in mano per fare bella figura”, ha commentato Iliass Aouani, settimo all’ultima edizione della Maratona di New York, in gara anche lui nella 9 km. Occhi puntati sulla staffetta mista azzurra che ha l’obiettivo di difendere il titolo conquistato in Piemonte nel 2022, con la squadra formata da Pietro Arese, Gaia Sabbatini, già presenti a Venaria Reale lo scorso anno, insieme a Ossama Meslek e Marta Zenoni. “La squadra di quest’anno è molto forte, di alto valore tecnico – ha detto Sabbatini prima dell’imbarco – la vittoria dello scorso anno ci carica di più. Sono contenta di avere in staffetta Marta Zenoni, rientrata dopo un brutto infortunio, con cui ho fatto già insieme gli Europei: lo stare insieme per riconquistare il podio ci rende contente”.