Verona-Lazio, Baroni: “Hien da valutare. I 60 anni del Bentegodi una motivazione in più

“Hien lo abbiamo portato con noi, ma dobbiamo ancora fare delle valutazioni. Sia lui che Magnani stanno meglio, ma poi tra l’allenamento e la partita c’è differenza. Dawidowicz dovrebbe invece rientrare settimana prossima. La squadra deve sicuramente trovare qualche equilibrio in più, ma in questo momento abbiamo bisogno di alzare l’efficacia offensiva. Essere più pericolosi in questo campionato ti aiuta anche a tenere gli avversari lontani dalla nostra area. Dobbiamo sempre avere i giusti equilibri, domani se non avremo equilibrio sarà dura”. Lo ha detto il tecnico dell’Hellas Verona, Marco Baroni alla vigilia della partita contro la Lazio al Bentegodi. “Giocheremo contro una squadra forte, con dei valori importanti e allenata da uno dei migliori allenatori d’Italia – ha detto in conferenza stampa -. È una squadra che ha delle certezze perché ha continuità di guida tecnica e progettualità. Abbiamo grande rispetto per loro e ciò deve essere di stimolo per la squadra. Noi dovremo fare una partita di grande attenzione e intensità, sia fisica che mentale, soprattutto mentale”.

Su Sarri: “Non c’è bisogno di descriverlo. Siamo gente che è partita dal fondo, persone come lui sono là perché se lo sono meritato dopo aver fatto un lungo percorso. A me lui piace particolarmente perché ha la forza di esprimere quello che pensa e lo fa sempre per far migliorare, crescere e smuovere il nostro movimento”. Domani si festeggeranno i 60 anni del Bentegodi, sold out per l’occasione: “Deve essere una leva motivazionale ancora maggiore. Sappiamo come il nostro pubblico sa spingere e noi dobbiamo dargli questo input tramite una prestazione di grandissima intensità e rigore sia mentale che fisico”.