Jannik Sinner in semifinale all’Australian Open 2024: montepremi e quanti soldi guadagna

Jannik Sinner si è qualificato per la semifinale dell’Australian Open 2024. Dopo le comode vittorie ai danni di van de Zandschulp, de Jong e Baez, e quella un po’ più sofferta ma sempre in tre set contro Khachanov, il numero uno d’Italia ha sconfitto un altro avversario russo. Si tratta di Andrey Rublev, testa di serie numero 5, che non riesce a sfatare il tabù quarti di finale e per la decima volta si ferma ad un passo dalla semifinale slam. Per quanto riguarda i numeri, Sinner si è assicurato ben 720 punti del ranking maschile, per un totale di 7110 punti che gli consentono di consolidare la quarta posizione. Risultato significativo anche in termini economici visto il ricco montepremi dell’Happy Slam. Sinner ha infatti incassato un assegno da 607.641 €, avvicinandosi alla soglia dei 18 milioni guadagnati in carriera. Di seguito il montepremi dell’Australian Open 2024.

MONTEPREMI AUSTRALIAN OPEN 2024

PRIMO TURNO – 73.650 €

SECONDO TURNO – 110.480 €

TERZO TURNO – 156.513 €

OTTAVI DI FINALE – 230.167 €

QUARTI DI FINALE – 368.267 €

SEMIFINALISTA – 607.641 €

FINALISTA – 1.058.768 €

VINCITORE/VINCITRICE – 1.933.403 €